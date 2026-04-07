Трамп не сможет выйти из НАТО, считает глава Минобороны Италии

РИМ, 2 апр – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет выйти из НАТО, но может принять решение о выводе контингента из Европы.

"Я так не думаю, и он не сможет этого сделать (выйти из НАТО ). Ему потребуется голосование конгресса, и я сомневаюсь, что оно будет за. Вместо этого он может принять решение о выводе войск из Европы . А это нас ослабит, сделает менее защищенными. Сейчас мы не способны действовать сообща и заменить их", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera

По словам Крозетто , одной из проблем США заключается в том, что никто не осмеливается противоречить Трампу как руководителю. Операцией против Ирана , начавшейся "без международного обсуждения и легитимности", США и Израиль преподнесли ему подарок, заявил министр. "Было бы полезно иметь меньше приблизительности в отношении сроков и методов", - отметил он.

"Повестка дня Трампа продиктована желанием быстро победить, в том числе и потому, что ему придется иметь дело с промежуточными выборами. Эта война также ставит под угрозу глобальное лидерство США", - заявил Крозетто.