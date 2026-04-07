Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 07.04.2026 (обновлено: 11:56 07.04.2026)
Трамп не сможет выйти из НАТО, считает глава Минобороны Италии

Крозетто: Трамп может вывести американский контингент из Европы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 2 апр – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет выйти из НАТО, но может принять решение о выводе контингента из Европы.
"Я так не думаю, и он не сможет этого сделать (выйти из НАТО). Ему потребуется голосование конгресса, и я сомневаюсь, что оно будет за. Вместо этого он может принять решение о выводе войск из Европы. А это нас ослабит, сделает менее защищенными. Сейчас мы не способны действовать сообща и заменить их", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
По словам Крозетто, одной из проблем США заключается в том, что никто не осмеливается противоречить Трампу как руководителю. Операцией против Ирана, начавшейся "без международного обсуждения и легитимности", США и Израиль преподнесли ему подарок, заявил министр. "Было бы полезно иметь меньше приблизительности в отношении сроков и методов", - отметил он.
"Повестка дня Трампа продиктована желанием быстро победить, в том числе и потому, что ему придется иметь дело с промежуточными выборами. Эта война также ставит под угрозу глобальное лидерство США", - заявил Крозетто.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Во время недавней пресс-конференции он сообщил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, которые делают все, чтобы не помогать.
В миреСШАЕвропаИталияДональд ТрампГуидо КрозеттоНАТОИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала