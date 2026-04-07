09:20 07.04.2026
Трамп может отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана, пишут СМИ

Axios: США могут отложить удары по гражданской инфраструктуре и энергетике Ирана

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отложить решение о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Ранее американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Конец близок: Иран отверг ультиматум, у Трампа не осталось выбора
08:00
«
"Если президент увидит, что имеется прогресс в достижении сделки (с Ираном - ред.), он, возможно, отложит (нанесение ударов - ред.)", - говорится в сообщении.
Несмотря на возможность отсрочки запланированных ударов, чиновник в комментарии порталу отнесся к ней скептично, отмечается в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Люди будут умирать: американцев в Иране ждет ад
Вчера, 08:00
 
