Трамп может отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отложить решение о нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам Ирана, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Ранее американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
"Если президент увидит, что имеется прогресс в достижении сделки (с Ираном - ред.), он, возможно, отложит (нанесение ударов - ред.)", - говорится в сообщении.
Несмотря на возможность отсрочки запланированных ударов, чиновник в комментарии порталу отнесся к ней скептично, отмечается в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
