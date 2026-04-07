13:46 07.04.2026
Toyota зарегистрировала в России новый товарный знак

Знак Lexus. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus LBX, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в феврале 2025 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации в апреле текущего года.
Под брендом Lexus LBX компания сможет продавать в России внедорожники-кроссоверы, а также детали для них.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
До того японская компания, судя по базе Роспатента, уже зарегистрировала в России товарные знаки Corolla, Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, Lexus только в наступившем году и целый ряд товарных знаков ранее.
