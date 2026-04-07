Иран анализирует просьбу Пакистана о прекращении огня, сообщило Reuters

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тегеран анализирует предложение властей Пакистана о прекращении огня на две недели на фоне дипломатической работы по завершению конфликта с США, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что призвал США и Иран прекратить военные действия на две недели для проведения дипломатической работы по достижению соглашения о завершении конфликта между странами.
"Тегеран положительно анализирует просьбу Пакистана о прекращении огня на две недели", - говорится в публикации агентства.
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.