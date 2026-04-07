Удары США и Израиля сравняли с землей синагогу в центре Тегерана, пишут СМИ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Синагога в центре Тегерана разрушена в ходе ударов США и Израиля, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Даже синагоги не избежали атак США и Израиля: одну в центре Тегерана сровняли с землей", - сообщает телеканал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.