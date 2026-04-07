Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 07.04.2026
"Громко хлопнуть дверью". В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану

TAC: Трамп может нанести ядерный удар по Ирану ради достижения своих целей

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Дональд Трамп может приказать американским военным нанести ядерный удар по Ирану, пишет The American Conservative.
«
"Даже если Трамп и не планировал бы уничтожить Иран или не рассчитывал добиться его полной капитуляции, ядерный удар все равно мог бы помочь ему достичь одну из его явных целей. По мнению военных аналитиков, Трамп хочет выйти из войны с Ираном, но считает, что для этого ему нужно уйти, громко хлопнув дверью", — говорится в публикации.
Как указал обозреватель, глава Белого дома израсходовал все методы для эскалации ближневосточного конфликта, и на руках у него остался лишь один вариант — разыграть ядерную карту.
Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В миреИранОрмузский проливДональд ТрампТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала