Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 175 военных, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Слободка, Пустогород, Мирополье, Хотень и Великая Чернетчина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и девять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
