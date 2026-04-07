23:33 07.04.2026
Суд огласил приговор виновному в ДТП с шестью погибшими под Саратовом

САРАТОВ, 7 апр - РИА Новости. Красноармейский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы водителя, признанного виновным в ДТП на территории Саратовской области, в котором погибли шесть человек, сообщает пресс-служба суда.
Авария произошла 16 июня 2025 года на 388-м километре федеральной трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград на территории Красноармейского района Саратовской области. Около полудня произошло столкновение ВАЗ-2104 и Hyundai Creta под управлением пожилого мужчины, в результате четыре человека погибли на месте и трое пострадали. Два дня спустя стало известно, что двое детей скончались в больнице. Всего в аварии погибли трое взрослых и трое детей, выжил только водитель Hyundai.
"Приговором Красноармейского городского суда Саратовской области от 7 апреля 2026 года Хамедов Ю.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 8 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в публикации на сайте суда.
В ходе заседания судом установлено, что в день аварии Хамедов ехал на Hyundai Creta в дождь со скоростью около 100 километров в час, тем самым нарушив требование правил дорожного движения РФ, предписывающие ехать не более 90 километров в час и учитывать при этом дорожные и метеорологические условия. Суд подтвердил, что водитель Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2104, не приняв не к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
При этом в пресс-службе суда добавили, что в судебном заседании подсудимый Хамедов не признал себя виновным и не смог пояснить обстоятельства аварии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
