Суд избрал меру пресечения замглавы Анапы Рябоконь

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 07.04.2026 (обновлено: 20:53 07.04.2026)
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/MAX — Наталья Рябоконь во время оглашения решения суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Анапский городской суд избрал меру пресечения заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, обвиняемой в превышении должностных полномочий, в виде ограничений на определённые действия, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Обвиняемая с 2022 года по 2025 год давала указания директорам 85 образовательных учреждений заключать контракты с определенной охранной организацией. Ущерб от её действий оценивается в размере около 65 миллионов рублей.
"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натальи Рябоконь, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, е" части 3 статьи 286 УК РФ. Обвиняемой на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max.
Так, для обвиняемой установлены ограничения на выход за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя с 22:00 до 6:00, а также на общение с лицами, которые являются участниками по делу. Кроме того, суд запретил фигурантке пользоваться интернетом.
Ограничения будут действовать 1 месяц 29 суток, до 2 июня 2026 года, отметила пресс-служба судов региона.
АнапаКраснодарский крайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала