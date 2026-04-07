Суд избрал меру пресечения замглавы Анапы Рябоконь

СОЧИ, 7 апр - РИА Новости. Анапский городской суд избрал меру пресечения заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, обвиняемой в превышении должностных полномочий, в виде ограничений на определённые действия, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Обвиняемая с 2022 года по 2025 год давала указания директорам 85 образовательных учреждений заключать контракты с определенной охранной организацией. Ущерб от её действий оценивается в размере около 65 миллионов рублей.

"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Натальи Рябоконь, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, е" части 3 статьи 286 УК РФ . Обвиняемой на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Max

Так, для обвиняемой установлены ограничения на выход за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя с 22:00 до 6:00, а также на общение с лицами, которые являются участниками по делу. Кроме того, суд запретил фигурантке пользоваться интернетом.