В ФПА рассказали о случаях возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Случаи возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов единичны, при этом их количество снижается, рассказала президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Светлана Володина.

Как во вторник объявил председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин , в 2025 году следователи направили в суды уголовные дела в отношении 92 адвокатов, при этом немалая доля преступлений связана с хищением денежных средств доверителей.

"Все случаи злоупотребления адвокатами процессуальными правами на стадии следствия рассматриваются квалификационными комиссиями адвокатских палат в рамках дисциплинарного производства... Описанные случаи, действительно, есть, но они единичны, и их количество снижается", - сказала Володина.

Президент ФПА добавила, что любые нарушения со стороны адвокатов фиксируются органами адвокатского самоуправления, и предпринимаются различные меры, чтобы количество таких случаев снижалось. Она напомнила, что палата, в свою очередь, фиксирует рост количества случаев злоупотребления правом со стороны представителей следствия.

"По данным проведенного нами опроса, 72% адвокатов заявили, что сталкивались с попытками склонить их к убеждению своих подзащитных признать вину. Еще 53% опрошенных адвокатов сообщили, что на них оказывали давление с целью заставить их подзащитного дать какие-либо показания", - уточнила Володина.

Больше половины респондентов - 53,5% - сталкивались с угрозами привлечения к ответственности за активную защиту, отметила президент Федеральной палаты адвокатов.