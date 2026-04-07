Появились новые подробности по делу экс-замглавы Минтранса
18:41 07.04.2026 (обновлено: 18:54 07.04.2026)
Появились новые подробности по делу экс-замглавы Минтранса

Экс-замглавы Минтранса Семенов приобрел украшения и часы на 44,8 млн руб

Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший замминистра транспорта Алексей Семенов приобрел ювелирные изделия и наручные часы более чем на 44,8 миллиона рублей, сообщили РАИ Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, Семенов после ухода со службы приобрел три пары серег, два колье, браслет и девять наручных часов. Общая стоимость ювелирных изделий превышает 44,823 миллиона рублей.
Более того, экс-замглавы Минтранса купил яхту за 7 миллионов рублей и зарегистрировал ее на своего брата.
Во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что надзорный орган предъявил иск об обращении в доход государства имущества Семенова и связанных с ним лиц более чем на 6 миллиардов рублей.
Семенов вместе с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств, а на неподтвержденные доходы построили загородные дома, приобрели квартиры и купили другое имущество, часть из которого оформили на аффилированных лиц.
