Появились новые подробности по делу экс-замглавы Минтранса

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший замминистра транспорта Алексей Семенов приобрел ювелирные изделия и наручные часы более чем на 44,8 миллиона рублей, сообщили РАИ Новости в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, Семенов после ухода со службы приобрел три пары серег, два колье, браслет и девять наручных часов. Общая стоимость ювелирных изделий превышает 44,823 миллиона рублей.

Более того, экс-замглавы Минтранса купил яхту за 7 миллионов рублей и зарегистрировал ее на своего брата.

Во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что надзорный орган предъявил иск об обращении в доход государства имущества Семенова и связанных с ним лиц более чем на 6 миллиардов рублей.