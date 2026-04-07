На замглавы Челябинска завели второе уголовное дело - РИА Новости, 07.04.2026
18:36 07.04.2026 (обновлено: 18:59 07.04.2026)
На замглавы Челябинска завели второе уголовное дело

На замглавы Челябинска Астахова завели второе уголовное дело

© Фото : Администрация города Челябинска
Александр Астахов - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Администрация города Челябинска
Александр Астахов. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр - РИА Новости. Второе уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили на задержанного заместителя главы Челябинска Александра Астахова, речь идет об ущербе городскому бюджету в размере более 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В 2022 году Астахов, являясь замглавы Челябинска по городскому хозяйству и председателем комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, злоупотребил должностными полномочиями, организовав неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств на проведение аварийно-восстановительных работ по предотвращению ЧС в многоквартирном доме в Челябинске, несмотря на принятие ранее комиссией решения о расселении жителей в связи с его непригодностью для постоянного проживания. Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, составил более 20 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что 7 апреля в отношении задержанного сотрудниками УФСБ и СУСК РФ по Челябинской области Астахова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).
Правоохранители 28 марта сообщали о задержании Астахова, на следующий день суд арестовал его на 2 месяца. Судья на заседании сообщал, что согласно материалам органов предварительного следствия, Астахов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Гособвинение на суде поясняло, что по данному уголовному делу проходят 7 лиц, в том числе сотрудники МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска).
Экс-министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев в Железнодорожном районном суде Красноярска - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Суд не исключил, что красноярский экс-министр Ананьев мог скрыться
18:00
 
