Свидетель по делу Гасанова заявлял об угрозах физической расправы

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свидетель по делу блогера Гусейна Гасанова об отмывании денег заявлял об угрозах физической расправы со стороны блогера из-за просьбы расторгнуть фиктивную сделку о продаже апартаментов в "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Во вторник прошло заседание по делу Гасанова , во время которого свидетель сообщил, что заключил с Гасановым фиктивную сделку по продажи апартаментов в "Москва-Сити". По его словам, он попросил блогера расторгнуть сделку после того, как из СМИ узнал об уголовном преследовании Гасанова. Однако сначала в ответ он услышал уговоры о том, что "все в порядке", а после — угрозы о физической расправе.

"Гасанов стал мне угрожать физической расправой, постоянно подчеркивая тот факт, что в его окружения входят лица, которые могут причинить мне физический вред", - сказано в материалах допроса, оглашенных в заседании.

Кроме того, как следует из оглашенного документа, на высказывания свидетеля об обращении в полицию Гасанов заявлял, что у него есть серьезные связи в правоохранительных органах и Гасанов со свидетелем могут "поменяться местами".

Адвокат блогера Дмитрий Козяйкин заявил РИА Новости, что свидетель в суде излагал его интерпретацию определенных событий.

"Это его исключительно позиция, я уверен, что мы постараемся опровергнуть ее в ходе рассмотрения этого дела", - сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что блогер активно следит за делом, но никакие комментарии по нему пока не дает.

Во время допроса в суде свидетель также заявлял, что оплата апартаментов в "Москва-Сити" проводилась через банковскую ячейку, однако вместо денег "положили в банковскую ячейку печеньки" - в договоре купли-продажи цена за апартаменты стояла 60 миллионов рублей. Доверенным лицом в сделке выступил брат блогера Анвер Гасанов.

По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей.