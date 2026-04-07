Экс-замгубернатора Курской области приговорили к 17 годам колонии

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 07.04.2026 (обновлено: 17:43 07.04.2026)
Экс-замгубернатора Курской области Дедова приговорили к 17 годам колонии

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram — Алексей Дедов в зале суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Ленинский районный суд Курска … признал Дедова … виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима", - сказал судья.
Также Дедову назначили штраф в размере 450 миллионов рублей и запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 12 лет.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов признался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.
16:05
 
Курская областьПроисшествияКурскАлексей Дедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала