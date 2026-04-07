Экс-замгубернатора Курской области приговорили к 17 годам колонии

КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
Также Дедову назначили штраф в размере 450 миллионов рублей и запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 12 лет.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов признался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.