Суд в США объяснил возбуждение дела против российской ученой

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральный суд в Массачусетсе допустил, что уголовное дело против российского исследователя Гарварда Ксении Петровой было возбуждено из политических соображений в рамках политики действующей администрации США против иностранных студентов, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ее. Петрова подала жалобу на незаконное задержание, и лишь после этого, в мае 2025 года, против нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде.

« "Статус Петровой как исследователя Гарварда стал одним из факторов в решении предъявить ей обвинение в тяжком преступлении. Усилия администрации по отпугиванию иностранных студентов от поступления в Гарвард и другие частные университеты широко освещались в СМИ", - отмечается в материалах дела.

Суд также допустил, что уголовное преследование могло быть инициировано в ответ на жалобу Петровой на незаконное задержание, а не из-за реальной тяжести ее действий в аэропорту.

« "Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что действия Петровой в аэропорту Логан в обычных обстоятельствах не повлекли бы за собой обвинений в тяжком преступлении", - говорится в судебных материалах.

По решению суда, прокуратура обязана раскрыть документы, связанные с решением о возбуждении уголовного дела, в том числе внутреннюю переписку и инструкции, переданные из штаб-квартиры в Массачусетс, а также инструкции большому жюри по вопросу контрабанды.

Это необходимо для проверки версий о преследовании из мести и избирательном уголовном преследовании, выяснило РИА Новости.

В июне 2025 года суд освободил Петрову под залог на время следствия. Сейчас Петрова ожидает суда на свободе, ее передвижение ограничено территорией Новой Англии , паспорт изъят. Как ранее сообщало РИА Новости, следующее заседание по делу назначено на 16 апреля.