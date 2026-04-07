Суд в США объяснил возбуждение дела против российской ученой

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральный суд в Массачусетсе допустил, что уголовное дело против российского исследователя Гарварда Ксении Петровой было возбуждено из политических соображений в рамках политики действующей администрации США против иностранных студентов, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ее. Петрова подала жалобу на незаконное задержание, и лишь после этого, в мае 2025 года, против нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде.
"Статус Петровой как исследователя Гарварда стал одним из факторов в решении предъявить ей обвинение в тяжком преступлении. Усилия администрации по отпугиванию иностранных студентов от поступления в Гарвард и другие частные университеты широко освещались в СМИ", - отмечается в материалах дела.
Суд также допустил, что уголовное преследование могло быть инициировано в ответ на жалобу Петровой на незаконное задержание, а не из-за реальной тяжести ее действий в аэропорту.
"Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что действия Петровой в аэропорту Логан в обычных обстоятельствах не повлекли бы за собой обвинений в тяжком преступлении", - говорится в судебных материалах.
По решению суда, прокуратура обязана раскрыть документы, связанные с решением о возбуждении уголовного дела, в том числе внутреннюю переписку и инструкции, переданные из штаб-квартиры в Массачусетс, а также инструкции большому жюри по вопросу контрабанды.
Это необходимо для проверки версий о преследовании из мести и избирательном уголовном преследовании, выяснило РИА Новости.
В июне 2025 года суд освободил Петрову под залог на время следствия. Сейчас Петрова ожидает суда на свободе, ее передвижение ограничено территорией Новой Англии, паспорт изъят. Как ранее сообщало РИА Новости, следующее заседание по делу назначено на 16 апреля.
Ранее в 2025 году администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Гарвардский университет, потребовав ужесточить меры против антисемитизма на фоне пропалестинских протестов и лишив вуз госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после отказа изменить политику. Также в апреле 2025 года поступали сообщения, что иностранных студентов в ряде штатов США лишают виз без объяснения причин.