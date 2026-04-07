Более 100 студентов эвакуировали из-за паводка в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Паводковые воды подтопили мастерские аграрного техникума в городе Назарове Красноярского края, в результате более 100 студентов, проживающих в общежитии, в превентивных целях расселены в пунктах временного размещения, сообщает краевой главк МЧС РФ.
"Из-за талых вод... подтоплены: общежитие Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева (затоплены отдельно стоящие мастерские). В превентивных целях руководством техникума было принято решение провести эвакуацию 103 учеников, проживающих в общежитии. Они находятся в трех пунктах временного размещения на базе детского сада и гостиниц", - говорится в сообщении.
Также на утро вторника на территории края подтоплены три дачных дома, восемь приусадебных участков в СНТ "Черемушки-1" Красноярска; один жилой дом, три приусадебных участка в Назарово.
