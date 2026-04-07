21:21 07.04.2026
Степашин назвал ультиматум Ирану беспределом

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал беспределом ультиматум Ирану и призвал дождаться ночи.
Американский лидер Дональд Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
«
"Посмотрим, что будет сегодня ночью. На самом деле это беспредел, если говорить коротко", - сказал Степашин РИА Новости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
