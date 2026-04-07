Трамп заявил, что США находятся в разгаре жарких переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США в настоящее время находятся в разгаре жарких переговоров по Ирану на фоне приближающегося срока истечения ультиматума Тегерану.

Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном.