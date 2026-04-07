Премьер Пакистана призвал США и Иран временно прекратить военные действия

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что призвал США и Иран прекратить военные действия на две недели для проведения дипломатической работы по достижения соглашения о завершении конфликта.
Ранее Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также премьер Пакистана попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном.
"Мы также настоятельно призываем все воюющие стороны (США и Иран - ред.) соблюдать режим прекращения огня повсюду в течение двух недель, чтобы позволить дипломатии добиться окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении в соцсети X премьера