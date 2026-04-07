Рейтинг@Mail.ru
NYP: ЦРУ искало второго пилота сбитого F-15 по его сердцебиению - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 07.04.2026 (обновлено: 22:13 07.04.2026)
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. ЦРУ США использовало секретное устройство на основе квантовых технологий, чтобы установить местоположение второго летчика сбитого над Ираном истребителя F-15 по его сердцебиению, утверждает газета New York Post со ссылкой на источники.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
"По словам двух источников, знакомых с этой разработкой, эта секретная технология использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем сочетает эти данные с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, чтобы выделить этот сигнал на фоне помех", - пишет газета.
По информации издания, устройство под названием "Призрачный шепот" (Ghost Murmur) было создано бюро секретных разработок аэрокосмической компании Lockheed Martin. Как отмечает один из источников, территория, где находился член экипажа, представляла собой идеальное место для первого применения устройства.
"Переломный момент в лихорадочных двухдневных поисках и драматической спасательной операции наступил тогда, когда "Призрачный шепот" точно определил местоположение летчика. Первый источник описал эти две технологии, как полезные сначала для приблизительного определения района поиска, а затем для подтверждения точного местонахождения", - сообщает газета.
По словам одного из источников NYP, эта технология уже успешно прошла испытания на вертолётах Black Hawk и в будущем может быть использована на истребителях F-35.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
AP назвало число раненных военных ВВС США после сбития F-15E над Ираном
Вчера, 01:46
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Lockheed MartinF-15SEF-35Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала