NYP: ЦРУ искало второго пилота сбитого F-15 по его сердцебиению

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. ЦРУ США использовало секретное устройство на основе квантовых технологий, чтобы установить местоположение второго летчика сбитого над Ираном истребителя F-15 по его сердцебиению, утверждает газета New York Post со ссылкой на источники.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
"По словам двух источников, знакомых с этой разработкой, эта секретная технология использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем сочетает эти данные с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, чтобы выделить этот сигнал на фоне помех", - пишет газета.
По информации издания, устройство под названием "Призрачный шепот" (Ghost Murmur) было создано бюро секретных разработок аэрокосмической компании Lockheed Martin. Как отмечает один из источников, территория, где находился член экипажа, представляла собой идеальное место для первого применения устройства.
"Переломный момент в лихорадочных двухдневных поисках и драматической спасательной операции наступил тогда, когда "Призрачный шепот" точно определил местоположение летчика. Первый источник описал эти две технологии, как полезные сначала для приблизительного определения района поиска, а затем для подтверждения точного местонахождения", - сообщает газета.
По словам одного из источников NYP, эта технология уже успешно прошла испытания на вертолётах Black Hawk и в будущем может быть использована на истребителях F-35.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.