Рейтинг@Mail.ru
США уже дважды предали дипломатию ударами по Ирану, заявил Небензя
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 07.04.2026
США уже дважды предали дипломатию ударами по Ирану, заявил Небензя

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 7 апр - РИА Новости. Вашингтон уже дважды предал дипломатию своими ударами по Ирану, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Если бы Совет Безопасности занял навязывающуюся ему позицию, то у Тегерана совсем не оставалось бы мотивации хоть в какой-либо форме вовлекаться в контакт с Вашингтоном, который уже дважды предал дипломатию: в июне 2025 года и в феврале текущего года, когда начал наносить массированные удары по Ирану в разгар переговорного процесса", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Небензя прокомментировал вето России по резолюции по Ормузскому проливу
Вчера, 20:11
 
В миреВашингтон (штат)ИранРоссияВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала