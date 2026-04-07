США уже дважды предали дипломатию ударами по Ирану, заявил Небензя

ООН, 7 апр - РИА Новости. Вашингтон уже дважды предал дипломатию своими ударами по Ирану, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Если бы Совет Безопасности занял навязывающуюся ему позицию, то у Тегерана совсем не оставалось бы мотивации хоть в какой-либо форме вовлекаться в контакт с Вашингтоном, который уже дважды предал дипломатию: в июне 2025 года и в феврале текущего года, когда начал наносить массированные удары по Ирану в разгар переговорного процесса", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.