СМИ: объекты на острове Харк, атакованные США, ранее подвергались ударам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника утверждает, что удары США по иранскому острову Харк были нанесены по объектам, которые ранее уже подвергались бомбардировке.
Ранее агентство Mehr передавало, что США и Израиль атаковали иранский остров. Оно не уточнило, какие именно объекты острова подверглись атакам, однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
"Удары по острову Харк ... стали повторными атаками на военные цели, которые уже были атакованы ранее", - написал он в соцсети X, ссылаясь на неназванное официальное лицо из США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.