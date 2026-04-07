Рейтинг@Mail.ru
США не будут бить по иранским целям до конца ультиматума, заявил Вэнс
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 07.04.2026 (обновлено: 16:00 07.04.2026)
США не будут бить по иранским целям до конца ультиматума, заявил Вэнс

© AP Photo / Denes ErdosВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. США не будут наносить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана до истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы не будем наносить удары по энергетическим и инфраструктурным целям, пока иранцы либо не представят предложение, которое мы сможем поддержать, либо не представят никакого предложения. Но он (Трамп - ред.) дал им время до вторника, до восьми часов (вечера, по восточному времени - ред.)", - сказал Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

15:50
 
В миреСШАИранВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала