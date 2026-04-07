США поразили на Харке бункеры, склад боеприпасов и РЛС, пишет Fox News

"В ночь на сегодня США поразили десятки иранских военных целей на острове Харк, в том числе бункеры, радиолокационная станция и склад боеприпасов", - сообщает телеканал.

Ранее иранское агентство Mehr передавало, что США и Израиль атаковали иранский остров. Оно не уточнило, какие именно объекты острова подверглись атакам, однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.