Вэнс рассказал о переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что этап активных переговоров с Ираном продлится вплоть до истечения крайнего срока для заключения сделки, установленного президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, слова которой приводило издание Politico, заявила, что власти Ирана должны заключить сделку с США до 20.00 7 апреля (3.00 мск 8 апреля - ред.).