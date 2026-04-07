Вэнс рассказал о переговорах с Ираном
15:23 07.04.2026 (обновлено: 15:41 07.04.2026)
Вэнс рассказал о переговорах с Ираном

Вэнс: активные переговоры с Ираном продлятся до установленного Трампом срока

© AP Photo / Denes ErdosВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, Венгрия. 7 апреля 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, Венгрия. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, Венгрия. 7 апреля 2026
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что этап активных переговоров с Ираном продлится вплоть до истечения крайнего срока для заключения сделки, установленного президентом США Дональдом Трампом.
"До того времени (наступления крайнего срока Трампа – ред.) предстоит провести еще много переговоров (с Ираном – ред.)", - сказал Вэнс во время пресс-конференции в Будапеште.
Ранее Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. Кроме того, Трамп заявил о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в "каменный век". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, слова которой приводило издание Politico, заявила, что власти Ирана должны заключить сделку с США до 20.00 7 апреля (3.00 мск 8 апреля - ред.).
ИранВ миреСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттБудапештPolitico
 
 
