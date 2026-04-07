США ищут козла отпущения за неудачи в Иране, заявили в Польше
14:55 07.04.2026
США ищут козла отпущения за неудачи в Иране, заявили в Польше

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак посоветовал не высовываться правительству своей страны, отказавшемуся отправлять войска на Ближний Восток, так как США ищут козла отпущения за неудачи в Иране.
Вашингтоне нарастает разочарование по поводу отсутствия четкого результата, который позволил бы положить конец этой войне (США и Израиля с Ираном – ред.) и сохранить лицо", - заявил Босак в эфире радиостанции RadioZet.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Время для геноцида". Слова Трампа об Иране напугали Запад
11:54
Он напомнил, что правительство Польши одним из первых заявило, что не намерено направлять свои войска на Ближний Восток.
"В этой ситуации, на мой взгляд, особенно те, кто стоят во главе государства, не должны высовываться со слишком выразительными комментариями, потому что идет кастинг на козла отпущения", - сказал Босак.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Громко хлопнуть дверью". В США забили тревогу из-за плана Трампа по Ирану
10:41
 
