Вэнс назвал Орбана одним из истинных государственных деятелей Европы

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты считают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, способного выступать в роли миротворца, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Вы один из истинных государственных деятелей. Я бы сказал, один из немногих истинных государственных деятелей в Европе, один из немногих людей, которые могут разговаривать с людьми со всего мира, могут играть роль миротворца и государственного деятеля в экономике", - сказал Вэнс в ходе встречи с Орбаном в Будапеште.