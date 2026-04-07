Совкомбанк направил 3 млрд рублей на социальные инвестиции в 2025 году

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 1,5 тысячи благотворительных организаций в России получили поддержку Совкомбанка в 2025 году на общую сумму 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.

Помощь была направлена на социальные, спортивные, культурные, инклюзивные, экологические и образовательные проекты. Согласно "Отчету добра" Совкомбанка за 2025 год, банк продолжил развивать экосистему поддержки НКО, сочетая прямую помощь с цифровыми сервисами для фондов, доноров и партнеров.

По словам первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского, в банке создаются не просто отдельные благотворительные проекты, а полноценная экосистема добра. В 2025 году было направлено 3 миллиарда рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 организаций. К инициативам Совкомбанка присоединились 373 тысячи доноров.

"Эти результаты показывают: когда банк создает удобные и понятные инструменты помощи, к добрым делам подключаются сотни тысяч людей, а НКО получают больше возможностей для устойчивого развития и поддержки своих подопечных", — приводит пресс-служба слова Хотимского.

В рамках проекта "Технологии Добра", который Совкомбанк развивает совместно с фондом "Сколково", совокупная рыночная стоимость услуг, бесплатно предоставленных НКО в 2025 году, составила 420 миллионов рублей. Еще одним важным инструментом социальных инвестиций стала платформа "Совкомбанк про добро". По итогам года общий объем помощи фондам через нее достиг 192,4 миллиона рублей, что на 68% больше, чем годом ранее.