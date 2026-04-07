Эксперт оценил стоимость военной операции США против Ирана

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Военная операция США против Ирана за пять недель с момента начала ударов в конце февраля обошлась Вашингтону в 22,3-31 миллиарда долларов, пишет Financial Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Элейн Маккаскер.
"Элейн Маккаскер… оценивает стоимость кампании против Ирана в 22,3-31 миллиарда долларов за пять недель с тех пор, как Трамп приказал американским силам нанести удар в конце февраля", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, в эту оценку входят расходы на переброску дополнительных американских сил и техники на Ближний Восток с конца декабря, но не входит полная оценка боевого ущерба, которая вряд ли станет ясна до окончания боевых действий. По оценке издания, на поврежденную технику из общей суммы уже приходится до 3,6 миллиарда долларов.
По оценке Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, вся кампания обходится Вашингтону примерно в 500 миллионов долларов в день.
Среди наиболее значимых потерь газета называет серьезно поврежденный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, постройка нового такого самолета может стоить более 700 миллионов долларов. Также США потеряли два радара AN/TPY-2 в Иордании и Саудовской Аравии. Каждый такой радар, как пишет издание, оценивается примерно в 485 миллионов долларов, а производство одного занимает почти три года.
По данным издания, Иран также сбил более десятка беспилотников MQ-9 Reaper, а самым болезненным воздушным эпизодом для США стало уничтожение F-15E над юго-западом Ирана. Кроме того, во время спасательной операции был поражен штурмовик A-10, а два транспортника C-130, по данным американских СМИ, пришлось уничтожить самим США на земле.
Газета подчеркивает, что аналитиков тревожит не только стоимость самой кампании, но и то, что США теряют дефицитные системы и расходуют ресурсы, которые могли бы понадобиться в других потенциальных конфликтах, прежде всего с Китаем. Financial Times отмечает, что элементы системы ПРО уже начали перебрасывать с других направлений, включая Южную Корею, а дальнейшее истощение запасов и техники, по оценке экспертов, может ослабить позиции Вашингтона в Азии.