Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил стоимость военной операции США против Ирана - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 07.04.2026
Эксперт оценил стоимость военной операции США против Ирана

FT: США за пять недель могли потратить до 31 млрд долларов на операцию в Иране

© REUTERS / SOCIAL MEDIAДым на месте удара по нефтехимическому предприятию в округе Бандар-Махшахр
Дым на месте удара по нефтехимическому предприятию в округе Бандар-Махшахр - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Дым на месте удара по нефтехимическому предприятию в округе Бандар-Махшахр
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Военная операция США против Ирана за пять недель с момента начала ударов в конце февраля обошлась Вашингтону в 22,3-31 миллиарда долларов, пишет Financial Times со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Элейн Маккаскер.
"Элейн Маккаскер… оценивает стоимость кампании против Ирана в 22,3-31 миллиарда долларов за пять недель с тех пор, как Трамп приказал американским силам нанести удар в конце февраля", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, в эту оценку входят расходы на переброску дополнительных американских сил и техники на Ближний Восток с конца декабря, но не входит полная оценка боевого ущерба, которая вряд ли станет ясна до окончания боевых действий. По оценке издания, на поврежденную технику из общей суммы уже приходится до 3,6 миллиарда долларов.
По оценке Марка Кансиана из Центра стратегических и международных исследований, вся кампания обходится Вашингтону примерно в 500 миллионов долларов в день.
Среди наиболее значимых потерь газета называет серьезно поврежденный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, постройка нового такого самолета может стоить более 700 миллионов долларов. Также США потеряли два радара AN/TPY-2 в Иордании и Саудовской Аравии. Каждый такой радар, как пишет издание, оценивается примерно в 485 миллионов долларов, а производство одного занимает почти три года.
По данным издания, Иран также сбил более десятка беспилотников MQ-9 Reaper, а самым болезненным воздушным эпизодом для США стало уничтожение F-15E над юго-западом Ирана. Кроме того, во время спасательной операции был поражен штурмовик A-10, а два транспортника C-130, по данным американских СМИ, пришлось уничтожить самим США на земле.
Газета подчеркивает, что аналитиков тревожит не только стоимость самой кампании, но и то, что США теряют дефицитные системы и расходуют ресурсы, которые могли бы понадобиться в других потенциальных конфликтах, прежде всего с Китаем. Financial Times отмечает, что элементы системы ПРО уже начали перебрасывать с других направлений, включая Южную Корею, а дальнейшее истощение запасов и техники, по оценке экспертов, может ослабить позиции Вашингтона в Азии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранВашингтон (штат)Министерство обороны СШАЦентр стратегических и международных исследованийF-15SEC-130 HerculesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала