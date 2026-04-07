Смартфон realme P4 Power поступил в продажу в российских магазинах

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Технологический бренд realme объявил о старте продаж смартфона realme P4 Power (P4 Энергия) на российском рынке, сообщает пресс-служба компании.

Емкость аккумулятора P4 Power составляет 10 001 мАч, что фактически вдвое выше типичного показателя современных смартфонов в 5000 мАч. Такая емкость была достигнута благодаря технологии кремниево-углеродного анода нового поколения и усовершенствованной системе защиты C-Pack (C-пакет) и F-Pack (Ф-пакет). При этом увеличение емкости аккумулятора не повлияло на габариты P4 Power — смартфон обладает корпусом толщиной всего 9,08 миллиметров и весит 219 граммов, что позволяет достичь оптимального баланса между автономностью и эргономикой.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет заряжать его до 50% всего за 36 минут. Кроме того, realme P4 Power можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать аксессуары и другие устройства с помощью быстрой обратной зарядки мощностью 27 Вт.

Смартфон оснащен производительным чипсетом Dimensity 7400 Ultra 5G (Ультра 5 Джи), который позволяет быстрее работать с изображениями, улучшает обработку HDR (расширенного динамического диапазона), обеспечивает надежную запись видео в формате 4K, комфортный игровой процесс и эффективную многозадачность. Основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX882 (АЙ-ЭМ-ИКС882) и оптической стабилизацией (OIS) обеспечивает четкие снимки даже в движении.

Впечатления от взаимодействия с контентом выйдут на новый уровень благодаря изогнутому с четырех сторон AMOLED HyperGlow (активная матрица на органических светодиодах "ГиперСияние") с разрешением FHD+ (Полное высокое разрешение+) и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость до 6500 нит, 1,07 миллиарда цветов и 100% цветовой охват DCI-P3 гарантируют, что изображение остается ясным, плавным и четким даже под прямыми солнечными лучами.

Смартфон имеет прозрачную верхнюю заднюю панель, которая демонстрирует внутреннюю структуру и детали устройства, превращая инженерные решения в воплощение визуального искусства. realme P4 Power доступен в двух цветах: Оранжевый и Серебристый, которые сочетают в себе, с одной стороны, легкую изысканность, а с другой — энергичный дизайн и современность.

Комфортную эксплуатацию смартфона в России обеспечивает операционная система realme UI 7.0 (Ю-АЙ7.0) с интегрированным голосовым помощником Яндекс Алиса (6+). Голосовое управление позволяет быстрее решать повседневные задачи: запускать необходимые приложения, управлять воспроизведением музыки, ставить напоминания, узнавать погоду, строить маршруты, искать информацию и получать полезные подсказки без лишних действий.

Качество флагманского уровня смартфону добавляют защита от влаги и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66 (АйПи68, АйПи69 и АйПи66), защита ArmorShell ("Бронированный Панцырь"), защитное стекло Corning Gorilla Glass (Стекло "Горилла"), усиление звука 400% UltraBoom ("УльтраБум") и новейшая операционная система realme UI 7.0. Продолжительное время работы, изысканный внешний вид, плавность отображения видео — все эти элементы объединены в устройстве, созданном для нового поколения.

Цена и наличие

Смартфон realme P4 Power поступил в продажу по цене от 31 999 рублей за версию 8 ГБ + 256 ГБ и от 34 999 рублей за версию 12 ГБ + 256 ГБ.

Новинка уже доступна для покупки на всех ведущих маркетплейсах России, а также в крупнейших магазинах электроники.

