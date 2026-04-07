СК расследует двойное убийство в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства супружеской пары в Таганроге, сообщил журналистам пресс-секретарь СУСК России по Ростовской области.
По его словам, 6 апреля в следствие поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов на территории города тел супружеской пары с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.
"Следователями и криминалистами регионального управления выполнен осмотр места происшествия и осмотр тел погибших", - сказал представитель ведомства.
После совершения убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, его ищут.