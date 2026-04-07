В Австралии титулованного военного заподозрили в убийстве мирных афганцев

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Один из самых титулованных австралийских солдат, награжденный в том числе Викторианским крестом, Бен Робертс-Смит арестован в аэропорту Сиднея по обвинению в убийствах мирных жителей во время службы в Афганистане в 2009-2012 годах, сообщает афганский Telegram-канал Ariana news.
По данным канала, 47-летний Робертс-Смит служил в австралийском полку специальной воздушной службы (SAS) в Афганистане.
На мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы, пишут СМИ
Австралийская федеральная полиция и Управление специального следователя во вторник сообщили некоторые подробности расследования, заявив, что Робертс-Смит обвиняется в пяти военных преступлениях - в связи с тремя инцидентами, связанными с убийством.
Ранее военный уже обвинялся в убийстве безоружных гражданских лиц во время службы в Афганистане, однако отрицал свою вину. "Австралийская федеральная полиция заявила, что жертвы этих преступлений в момент гибели были безоружными и находились под контролем австралийских сил, а некоторые из них были убиты либо самим Робертс-Смитом, либо по его приказу и в его присутствии. Максимальное наказание за каждое обвинение - пожизненное заключение", - сообщает Ariana news.
Обвинения против спецназовца были выдвинуты после серии журналистских расследований, начатых в 2018 году. Эпизоды, о которых идет речь, включали в себя стрельбу по безоружному афганскому подростку и сбрасывание связанного заключенного со скалы перед его убийством.
Специальное следственное управление и австралийская федеральная полиция на данный момент начали 53 расследования военных преступлений, совершенных членами спецподразделений в Афганистане, отмечает Ariana news.