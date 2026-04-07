Экс-замгубернатора Курской области назначили штраф по делу о взятках - РИА Новости, 07.04.2026
16:21 07.04.2026 (обновлено: 18:02 07.04.2026)
Экс-замгубернатора Курской области назначили штраф по делу о взятках

© РИА Новости / Алена Солодова | Перейти в медиабанкБывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов во время заседания в Ленинском районном суде в Москве. 7 апреля 2026
Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов во время заседания в Ленинском районном суде в Москве. 7 апреля 2026
КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Приговоренному к 17 годам лишения свободы бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову суд назначил штраф в размере 450 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Курска.
"Со штрафом в размере 450 миллионов рублей в доход государства", - сказал судья.
Ранее в Ленинском суде Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). На допросе в суде Дедов сознался в том, что ему передали 20 миллионов рублей.
Ленинский районный суд Курска во вторник приговорил бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова к 17 годам колонии строгого режима по делу о взятках.
