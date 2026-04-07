Экс-замгубернатора Курской области назначили штраф по делу о взятках

КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Приговоренному к 17 годам лишения свободы бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову суд назначил штраф в размере 450 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Курска.

"Со штрафом в размере 450 миллионов рублей в доход государства", - сказал судья.