Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада
03:03 07.04.2026 (обновлено: 12:45 07.04.2026)
Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные.
По данным федерального центра "Агроэкспорт", в прошлом году поставки на внешние рынки составили 985 миллионов долларов. Это позволило России выйти на десятое место среди ведущих экспортеров.
Лидером оказалась Германия, которая продала шоколада на 8,6 миллиарда долларов — почти на треть больше, чем у занявшей второе место Бельгии (6,7 миллиарда).
Третьей стала Польша, чьи поставки в денежном выражении составили четыре миллиарда долларов.
Кроме них, в первую пятерку вошли Италия (3,9 миллиарда) и Нидерланды (3,4 миллиарда).
Дальше идут Франция (2,4 миллиарда), Соединенные Штаты (2,3 миллиарда), Швейцария (1,7 миллиарда) и Великобритания (1,4 миллиарда долларов).
