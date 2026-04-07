МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные.
По данным федерального центра "Агроэкспорт", в прошлом году поставки на внешние рынки составили 985 миллионов долларов. Это позволило России выйти на десятое место среди ведущих экспортеров.
Третьей стала Польша, чьи поставки в денежном выражении составили четыре миллиарда долларов.
Кроме них, в первую пятерку вошли Италия (3,9 миллиарда) и Нидерланды (3,4 миллиарда).
Дальше идут Франция (2,4 миллиарда), Соединенные Штаты (2,3 миллиарда), Швейцария (1,7 миллиарда) и Великобритания (1,4 миллиарда долларов).