"Вторая пандемия". Иран толкает Европу в бездну
08:00 07.04.2026 (обновлено: 10:04 07.04.2026)
"Вторая пандемия". Иран толкает Европу в бездну

Тюнь: признаки экономического шока в ЕС видны

© AP Photo / Antonin Utz — Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. Из-за подорожания энергоносителей ЕС готовится к масштабному экономическому шоку, сопоставимому по последствиям с пандемией COVID-19. Эксперты утверждают: кризис уже начался. О ситуации на Западе — в материале РИА Новости.

"Нарастание атмосферы"

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в марте фьючерсы на нефть Brent и нидерландский TTF — европейский эталон природного газа — выросли более чем на 60 процентов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Цены на бензин — на максимуме с 2022-го года: во второй половине марта литр в Германии стоил 2,13 евро, во Франции — 1,97 евро.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен признал, что цены на энергоресурсы будут высокими очень долгое время.
Как пишет Politico, в Европе на повестке дня два вопроса: насколько серьезным будет энергетический кризис и как сильно повлияют на страны его последствия. Один из европейских чиновников рассказал изданию, что в Брюсселе ощущается "нарастание атмосферы, напоминающей времена пандемии". По его словам, потенциальный дефицит энергии и последующее "экономическое заражение" могут оказаться серьезнее кризиса 2020 года.
По данным издания, чиновники уже составляют плотный график встреч, напоминающий сценарий действий во время пандемии. А председатель Европейского совета Антониу Кошта вскоре может собрать лидеров на чрезвычайный саммит.
Страны ЕС пытаются смягчить энергетический шок — отсрочили введение полного запрета на импорт нефти из России, установили ограничения на покупку топлива для граждан, вводят регулирование цен на АЗС (запрет на повышение цен более одного раза в день), снижают акцизы на дизельное топливо. А граждан призывают работать из дома и передвигаться на общественном транспорте.
Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочной станции в Гамбурге, Германия

Цепочка вторичных эффектов

Экономически механизм шока уже виден. С конца февраля 2026-го стоимость ископаемого импорта ЕС выросла примерно на шесть миллиардов евро, что сразу давит на электроэнергию, топливо и промышленную себестоимость. При этом цены на энергию в ЕС увеличились более чем на 60 процентов с конца февраля, а мартовская инфляция в еврозоне ускорилась до 2,5 процента, то есть снова ушла выше цели ЕЦБ в два процента. Рынок уже закладывает два-три повышения ставок ЕЦБ в 2026-м, отмечает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
По его словам, это и есть "пандемийный" масштаб: не один шок, а цепочка вторичных эффектов по всей экономике.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что дефицит по отдельным критически важным продуктам может усилиться в ближайшие недели.
Италия уже допускает пересмотр прогноза экономического роста, понизив его до 0,5 процента. Правительство вынуждено продлевать налоговые послабления на топливо.
"Это признак, что шок не абстрактный: он уже превращается в фискальную и социальную проблему", — отмечает Тюнь.
Население стран ЕС всерьез обеспокоено текущей экономической ситуацией, а меры, вводимые Европейской комиссией и еврокомиссаром по энергетике, носят стихийный, несистемный характер и сводятся в основном к ограничению потребления, поясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.
Перевозки всеми видами транспорта уже подорожали, указывает он, и это негативно повлияет на все отрасли экономики.
В связи с ростом цен на сырье, энергию и логистические расходы из-за военного конфликта на Ближнем Востоке химические компании Германии уже объявили, что повысят цены на продукцию на 30-50 процентов. Это ударит по конкурентоспособности продукции и увеличит стоимость конечных товаров, таких как бытовая химия и краски.
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия

Затяжной кризис

Если ближневосточный конфликт не пойдет на спад в ближайшее время, то во II квартале 2026-го еврозона получит рост ВВП около 0,1-0,2 процента, а крупнейшие экономики будут балансировать на грани стагнации, прогнозирует Тюнь.
"Инфляция в апреле-мае поднимется выше трех процентов в части стран, а по еврозоне будет держаться около 2,7–3,0 процента. ЕЦБ в этом сценарии начнет повышать ставку не раньше июня, но сам факт ожидания ужесточения уже будет душить инвестиции", — говорит эксперт.
По его оценке, рынок стабилизируется не раньше III квартала 2026-го, и то лишь в том случае, если энергетические цены перестанут расти и снизится риск перебоев поставок. Без этого ЕС ждет не катастрофа в стиле 2020-го, а затяжной энергетико-инфляционный кризис, который для промышленности и потребителя будет ощущаться почти так же болезненно.
