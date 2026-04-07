В Пермском крае начали проверку после нападения школьника на педагога

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после нападения школьника на педагога в Пермском крае, сообщает краевая прокуратура.

"Прокуратурой города Добрянки организована проверка по факту нападения школьника на педагога у входа в школу", - сообщает краевое ведомство в своем канале на платформе Max .

В надзорном ведомстве уточнили, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.