Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 07.04.2026
Бойцы "Севера" за неделю сбили более 1,5 тысячи дронов ВСУ под Харьковом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Военные группировки войск "Север" за неделю сбили более 1,5 тысяч украинских беспилотников различных типов в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Брат".
Как сообщил командир, для борьбы с дронами применяется широкий спектр средств — от стрелкового оружия до новейших станций радиоэлектронной борьбы.
«
"Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожено более 1500 дронов ВСУ различных типов за неделю в Харьковской области", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, в подразделениях выстроена четкая система поражения целей. Против небольших FPV-дронов часто используют гладкоствольные ружья, а тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга" или самолеты-разведчики сбивают при помощи собственных беспилотников.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала