Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО. Архивное фото

Бойцы "Севера" за неделю сбили более 1,5 тысячи дронов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Военные группировки войск "Север" за неделю сбили более 1,5 тысяч украинских беспилотников различных типов в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Брат".

Как сообщил командир, для борьбы с дронами применяется широкий спектр средств — от стрелкового оружия до новейших станций радиоэлектронной борьбы.

« "Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожено более 1500 дронов ВСУ различных типов за неделю в Харьковской области", - подчеркнул собеседник агентства.