Бойцы "Севера" за неделю сбили более 1,5 тысячи дронов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Военные группировки войск "Север" за неделю сбили более 1,5 тысяч украинских беспилотников различных типов в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир мобильной огневой группы с позывным "Брат".
Как сообщил командир, для борьбы с дронами применяется широкий спектр средств — от стрелкового оружия до новейших станций радиоэлектронной борьбы.
"Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожено более 1500 дронов ВСУ различных типов за неделю в Харьковской области", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, в подразделениях выстроена четкая система поражения целей. Против небольших FPV-дронов часто используют гладкоствольные ружья, а тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга" или самолеты-разведчики сбивают при помощи собственных беспилотников.
