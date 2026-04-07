06:09 07.04.2026
Санитар рассказал об эвакуации сразу 15 раненых на одной "Ниве"

БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Водитель-санитар медицинской роты 11-го танкового полка 11 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Тюша" рассказал РИА Новости, как во время одной эвакуации вывез на автомобиле "Нива" с передовой 15 раненых бойцов.
"Была эвакуация, 15 человек вывозил на "Ниве", они не сильно тяжелые были, такие "косвенные" ранения. Сложность была в том, что "Ниве" было очень тяжело, дорога дальняя была. Кстати, не подвела машинка, вывезла нас. Битком, просто битком забились, притом все были в бронежилетах", - сообщил военнослужащий.
По словам водителя, эта "Нива" была на длинной базе, поэтому получилось уместить такое количество человек. Несмотря на тяжелую дорогу, все раненые были доставлены, им своевременно оказали помощь.
"С криками доехали. Просто "гони" кричали, кричали "гони". Но ничего, мы выехали, всех довезли, все хорошо. Всем оказали благовременную помощь. Все бодрые. Характер русский не сломать, так что всегда все на позитиве - покричат, посмеются, но едем", - добавил "Тюша".
Сам "Тюша" попал в армию в 2022 году, сначала был пулеметчиком, но после ранения в ноги от атаки FPV-дрона перешел в медицинскую роту, где уже два года спасает жизни сослуживцев и был второй раз ранен.
"Была эвакуация раненых, и (мы) были атакованы FPV-дроном, но ничего, вывезли. Сами раненые были, но ребят спасли. Спас человеку, помог - вот уже веселее в душе становится", - рассказал военнослужащий.
Кроме того, санитар рассказал о случае в белгородском приграничье, когда его группа выезжала на помощь водителю гражданского автомобиля, атакованного FPV-дроном.
"Был случай в Белгородской области, приграничье. Скорая туда не может доехать. Был атакован автомобиль FPV-дроном, пострадал водитель - множественные осколочные ранения. Приехали, перевязали, забрали, эвакуировали", - поделился "Тюша".
