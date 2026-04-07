Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после публикаций о массовой гибели рыбы в реке Раздольной Приморского края, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
В соцсетях распространилось видео, где запечатлены десятки мёртвых рыб, в том числе крупных, на берегу реки. Автор ролика отмечает, что он снят на реке Раздольной в Приморье. По его словам, погибли толстолобики, сомы, щуки и другие, среди которых он увидел и особи весом около 15-18 килограммов.
"Организована проверка", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать видео с гибелью рыбы.
Как уточнили в надзорном ведомстве, природоохранный прокурор оценит действия хозяйствующих субъектов и решения органов государственного контроля. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
