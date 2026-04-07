Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы в Приморье - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 07.04.2026 (обновлено: 15:23 07.04.2026)
Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы в Приморье

© Кадр видео из соцсетей
Массовая гибель рыбы в реке Раздольной Приморского края
Массовая гибель рыбы в реке Раздольной Приморского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после публикаций о массовой гибели рыбы в реке Раздольной Приморского края, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
В соцсетях распространилось видео, где запечатлены десятки мёртвых рыб, в том числе крупных, на берегу реки. Автор ролика отмечает, что он снят на реке Раздольной в Приморье. По его словам, погибли толстолобики, сомы, щуки и другие, среди которых он увидел и особи весом около 15-18 килограммов.
"Организована проверка", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать видео с гибелью рыбы.
Как уточнили в надзорном ведомстве, природоохранный прокурор оценит действия хозяйствующих субъектов и решения органов государственного контроля. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Улов браконьеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Астраханской области изъяли 6,5 тонны контрабандного осетра
3 декабря 2025, 10:26
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала