Обменники в Турции отказываются принимать рубли, сообщил источник

АНТАЛЬЯ, 7 апр – РИА Новости. Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией.
"Ряд обменных пунктов в туристических районах действительно ограничил или полностью прекратил приём рублей. Основная причина — сложности с их последующей конвертацией и ограниченный спрос на эту валюту на внутреннем рынке. Обменники предпочитают работать с более ликвидными валютами, такими как доллар и евро, чтобы минимизировать финансовые риски", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что обменные пункты учитывают не только спрос со стороны туристов, но и собственные возможности по дальнейшей продаже валюты.
Источник добавил, что часть обменников продолжает принимать рубли, однако делает это по менее выгодному курсу или в ограниченных объёмах.
Он подчеркнул, что рынок постепенно адаптируется: появляются альтернативные способы расчётов, включая использование банковских карт и переводов, что снижает зависимость туристов от наличной валюты.
РИА Новости запросило комментарий официальных ведомств по ситуации.
