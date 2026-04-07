Обменники в Турции отказываются принимать рубли, сообщил источник - РИА Новости, 07.04.2026
02:06 07.04.2026 (обновлено: 04:04 07.04.2026)
Обменники в Турции отказываются принимать рубли, сообщил источник

Пункт обмена валюты в Турции. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 7 апр – РИА Новости. Ряд пунктов обмена валюты в Анталье отказывается принимать российские рубли из-за трудностей с их дальнейшей реализацией, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ряд обменных пунктов в туристических районах действительно ограничил или полностью прекратил приём рублей. Основная причина — сложности с их последующей конвертацией и ограниченный спрос на эту валюту на внутреннем рынке. Обменники предпочитают работать с более ликвидными валютами, такими как доллар и евро, чтобы минимизировать финансовые риски", — сказал собеседник агентства.
Туристы на набережной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Названы самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле
18 марта, 04:10
Он отметил, что обменные пункты учитывают не только спрос со стороны туристов, но и собственные возможности по дальнейшей продаже валюты.
Источник добавил, что часть обменников продолжает принимать рубли, однако делает это по менее выгодному курсу или в ограниченных объёмах.
Он подчеркнул, что рынок постепенно адаптируется: появляются альтернативные способы расчётов, включая использование банковских карт и переводов, что снижает зависимость туристов от наличной валюты.
РИА Новости запросило комментарий официальных ведомств по ситуации.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Источник рассказал о ситуации с фальшивыми долларами в Турции
15 декабря 2025, 10:19
 
