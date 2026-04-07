Роструд объяснил, почему нельзя давать отгул за работу в праздники заранее​
03:57 07.04.2026
Роструд объяснил, почему нельзя давать отгул за работу в праздники заранее​

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Работодатель не вправе заранее предоставлять сотруднику день отдыха за работу в выходной или праздничный день, так как он является компенсацией за уже выполненную работу, следует из документа Роструда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день может быть предоставлен только после фактического выполнения работы и является одной из форм компенсации наряду с повышенной оплатой. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется Трудовым кодексом РФ.
При выборе компенсации в качестве дополнительного дня отдыха работа оплачивается в обычном размере, а день отдыха не оплачивается совсем. Более того, такой день можно использовать в течение года либо присоединить к отпуску.
Компенсация за работу в выходной или праздничный день предоставляется по выбору сотрудника. Он может выбрать день отдыха или повышенную оплату за выполненную работу.
Ближайший государственный праздник в России пройдет 1 мая, когда будут отмечать Праздник Весны и Труда.
