В Германии сделали неожиданное заявление о России из-за Ирана
17:47 07.04.2026
В Германии сделали неожиданное заявление о России из-за Ирана

FAZ: Россия стала главным бенефициаром войны США и Израиля против Ирана

Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия зарабатывает на войне США и Израиля против Ирана миллиарды евро, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на расчеты экспертов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Согласно расчетам, при сохранении цены нефти на уровне около 100 долларов за баррель Москва может получить дополнительно 71,8 миллиарда долларов в год. Сейчас в российском бюджете заложена цена 59 долларов за баррель, а котировки Brent уже превысили 111 долларов.
"Россия тем самым становится главным выгодоприобретателем нового ближневосточного конфликта", — заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
