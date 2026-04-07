В Германии сделали неожиданное заявление о России из-за Ирана

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Россия зарабатывает на войне США и Израиля против Ирана миллиарды евро, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на расчеты экспертов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).
Согласно расчетам, при сохранении цены нефти на уровне около 100 долларов за баррель Москва может получить дополнительно 71,8 миллиарда долларов в год. Сейчас в российском бюджете заложена цена 59 долларов за баррель, а котировки Brent уже превысили 111 долларов.
"Россия тем самым становится главным выгодоприобретателем нового ближневосточного конфликта", — заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
