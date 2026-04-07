На Западе забили тревогу из-за ультиматума России балтийским странам - РИА Новости, 07.04.2026
16:15 07.04.2026 (обновлено: 17:54 07.04.2026)
Times: РФ предупредила страны Балтии об ответе за пролет украинских БПЛА

Здание МИД России в Москве
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия сделала предупреждение балтийским странам о последствиях разрешения пролета украинских БПЛА над своей территорией, пишет The Times.
"Москва предупредила государства-члены НАТО в Балтийском регионе, что они получат ответ, если позволят Украине использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по России", — говорится в материале.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила 25 марта, что на территорию страны залетел украинский беспилотник, который упал в районе на границе с Белоруссией. Вооруженные силы Латвии в соцсети Х сообщили, что расследуют инцидент на месте падения беспилотника в Краславском крае на границе с Белоруссией.
Днем ранее министр обороны соседней Литвы Робертас Каунас сообщил об аналогичном случае. В ночь на вторник в Литву залетел сбившийся с курса украинский беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе на юге страны.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если страны Прибалтики не поймут исходящих из Москвы предостережений относительно разрешения пролета украинских БПЛА, их ждет ответ.
