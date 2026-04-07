На Западе забили тревогу из-за ультиматума России балтийским странам

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия сделала предупреждение балтийским странам о последствиях разрешения пролета украинских БПЛА над своей территорией, пишет The Times.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила 25 марта, что на территорию страны залетел украинский беспилотник, который упал в районе на границе с Белоруссией. Вооруженные силы Латвии в соцсети Х сообщили, что расследуют инцидент на месте падения беспилотника в Краславском крае на границе с Белоруссией.
Днем ранее министр обороны соседней Литвы Робертас Каунас сообщил об аналогичном случае. В ночь на вторник в Литву залетел сбившийся с курса украинский беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе на юге страны.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если страны Прибалтики не поймут исходящих из Москвы предостережений относительно разрешения пролета украинских БПЛА, их ждет ответ.