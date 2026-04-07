Россияне стали чаще слушать шансон, показало исследование

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Песни русского шансона "Московская песня" Сергея Трофимова, "Запахло весной" группы "Бутырка" и "Джульетта и вор" Мафика стали слушать чаще в 2026 году, спрос на шансон у россиян вырос на 21% с начала года, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.