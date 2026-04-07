Россияне стали чаще слушать шансон, показало исследование

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Песни русского шансона "Московская песня" Сергея Трофимова, "Запахло весной" группы "Бутырка" и "Джульетта и вор" Мафика стали слушать чаще в 2026 году, спрос на шансон у россиян вырос на 21% с начала года, следует из результатов исследования "КИОН Музыка", с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование проведено сервисом "КИОН Музыка" ко дню рождения одного из самых известных представителей русского шансона Михаила Круга, который отмечается 7 апреля. Исследование сравнивает статистику за первые три месяца этого и 2025 годов.
"Число прослушиваний шансона выросло на 21%... Самой популярной композицией в исследуемом сегменте стала песня "Джульетта и вор" от Мафика. На втором месте остановилась Катя Огонек с лирической записью "Я ревную тебя". Бронза – у Сергея Трофимова, исполнившего "Московскую песню", - говорится в сообщении.
Также среди самых прослушиваемых песен шансона "Город Сочи" Сергея Трофимова, "Осень жизни" Владимира Асмолова, легендарный хит "Запахло весной" группы "Бутырка", культовая песня Михаила Круга "Владимирский централ", а также "Человек в телогрейке" от Ивана Кучина, "Пьяна вишня" Виктора Королёва и композиция "Радовать" Анатолия Днепрова.
Как отмечается в исследовании, больше всего шансон слушают люди в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте аудитория от 45 до 54 лет, замыкает тройку контингент в возрасте от 25 до 34 лет. По регионам в лидерах Якутия, Краснодарский край и Свердловская область.
