Суд не исключил, что красноярский экс-министр Ананьев мог скрыться

КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска, определивший в СИЗО бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева, не исключил, что фигурант иначе мог бы повлиять на свидетелей или уехать из страны, сообщили РИА Новости в краевом суде.

Решение о содержании Ананьева в СИЗО до 5 июня суд вынес во вторник.

"У Ананьева есть возможность повлиять на свидетелей и скрыться от следствия, учитывая сведения о наличии в собственности его и его близких родственников значительного количества дорогостоящего имущества, неоднократные выезды Ананьева за пределы территории РФ , а также имеющиеся сведения о приобретении в банках через близких родственников крупных сумм валютных средств", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что суд принял во внимание доводы следствия. В частности, дело находится на начальном этапе, круг свидетелей определён не полностью, а сбор доказательств не завершен. Кроме того, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.