Суд не исключил, что красноярский экс-министр Ананьев мог скрыться
18:00 07.04.2026
Суд не исключил, что красноярский экс-министр Ананьев мог скрыться

Суд не исключил, что красноярский экс-министр Ананьев мог уехать из России

© РИА Новости / Илья Наймушин | Экс-министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев в Железнодорожном районном суде Красноярска
Экс-министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев в Железнодорожном районном суде Красноярска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Красноярска, определивший в СИЗО бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева, не исключил, что фигурант иначе мог бы повлиять на свидетелей или уехать из страны, сообщили РИА Новости в краевом суде.
Решение о содержании Ананьева в СИЗО до 5 июня суд вынес во вторник.
"У Ананьева есть возможность повлиять на свидетелей и скрыться от следствия, учитывая сведения о наличии в собственности его и его близких родственников значительного количества дорогостоящего имущества, неоднократные выезды Ананьева за пределы территории РФ, а также имеющиеся сведения о приобретении в банках через близких родственников крупных сумм валютных средств", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что суд принял во внимание доводы следствия. В частности, дело находится на начальном этапе, круг свидетелей определён не полностью, а сбор доказательств не завершен. Кроме того, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.
В понедельник региональный главк СК РФ сообщил о задержании Ананьева по делу о взятке, полученной, по версии следствия, в 2022 году на посту министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона: 5 миллионов рублей от представителя энергокомпании за включение в систему единых котловых тарифов. В краевой прокуратуре уточнили, что в схеме фигурирует представитель ООО "Сила Сибири". Во вторник стало известно, что губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил Ананьева с должности министра тарифной политики региона.
СК передал суду засекреченные показания по делу вице-губернатора Кубани
16:29
 
