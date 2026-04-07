"Чеченскую республику Ичкерия"* признали террористической в России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "Чеченскую республику Ичкерия"* признали террористической организацией и запретили в России, сообщили в ФСБ.

Ведомство пообещало найти и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к детальности этой организации.