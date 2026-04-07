"Чеченскую республику Ичкерия"* признали террористической в России - РИА Новости, 07.04.2026
07:49 07.04.2026 (обновлено: 09:25 07.04.2026)
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "Чеченскую республику Ичкерия"* признали террористической организацией и запретили в России, сообщили в ФСБ.
"Шейх-Мансуровским районным судом Грозного вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации "Чеченская республика Ичкерия"* и 29 ее подразделений в 14 европейских странах", — заявили в ведомстве.
Здание Крокус Сити Холла после пожара - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Заплатить обещали в Киеве". Какие сроки получили террористы из "Крокуса"
12 марта, 08:00
Уточняется, что с начала спецоперации члены ЧРИ* воюют в составе украинских войск. Они участвовали в проведении диверсий и терактов в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военных и мирных жителей.
Ведомство пообещало найти и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к детальности этой организации.
ЧРИ* создали в 1991 году в Чечне. С ноября 2007-го ее возглавляет находящийся в международном розыске Ахмед Закаев. По данным ФСБ, он скрывается в Великобритании.
Сотрудник правоохранительных органов во время контртеррористической спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава НАК назвал число террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
10 марта, 10:16
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
