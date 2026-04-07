"Чеченскую республику Ичкерия"* признали террористической в России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "Чеченскую республику Ичкерия"* признали террористической организацией и запретили в России, сообщили в ФСБ.
"Шейх-Мансуровским районным судом Грозного вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации "Чеченская республика Ичкерия"* и 29 ее подразделений в 14 европейских странах", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что с начала спецоперации члены ЧРИ* воюют в составе украинских войск. Они участвовали в проведении диверсий и терактов в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах российских военных и мирных жителей.
Ведомство пообещало найти и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к детальности этой организации.
ЧРИ* создали в 1991 году в Чечне. С ноября 2007-го ее возглавляет находящийся в международном розыске Ахмед Закаев. По данным ФСБ, он скрывается в Великобритании.
* Запрещенная в России террористическая организация.