"Роскосмос" намерен сделать космонавтику ближе и понятнее для молодежи

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Молодёжь является главным двигателем прогресса в ракетно-космической отрасли, поэтому "Роскосмос" попытается сделать космонавтику ближе и понятнее для молодого поколения, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.
Просветительский марафон "Космос со Знанием" в рамках Недели космоса пройдёт 7 апреля в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. В нём примут участие более тысячи студентов профильных вузов и колледжей, а также представители образовательного и экспертного сообщества.
"Космос — это не только передовые технологии и научные открытия, но и источник вдохновения для миллионов людей. Наша задача — сделать его ближе и понятнее для каждого, кто мечтает о звёздах, ведь освоение космоса — это общая мечта и общее дело. Именно молодёжь является главным двигателем прогресса в нашей отрасли, и мы видим в ней будущее российской космонавтики", - приводит слова Баканова пресс-служба "Роскосмоса".
Глава госкорпорации отметил особенную значимость того, что штаб-квартира "Роскосмоса" впервые стала площадкой для такого масштабного молодёжного события.
Программа марафона, как рассказали в пресс-службе, познакомит участников с современностью ракетно-космической отрасли, технологиями, которые пришли из космоса в повседневную жизнь, покажет влияние космоса на культуру и искусство, а также позволит взглянуть на космическое пространство как на арену международного сотрудничества.
"Наш марафон посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина, научные достижения Сергея Королева и труд многих других конструкторов и инженеров навсегда закрепили за нашей страной статус космической державы. Объявленная президентом Неделя космоса не только напомнит о победах прошлого, но и расскажет о достижениях настоящего", - сказал генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.
Он добавил, что лекторы марафона, в том числе действующие космонавты, расскажут, как развивается космическая отрасль, как космические сервисы и технологии меняют обычную жизнь и почему космос стал для россиян частью национального ДНК. Древаль выразил уверенность, что марафон вдохновит молодежь на новые свершения.
Кроме того, во вторник пройдет День единых действий, в ходе которого во всех регионах страны прочитают лекцию Общества "Знание" "108 минут, которые изменили мир".
Также Общество "Знание" запустит тематическую акцию с лекциями о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли, встречами с космонавтами.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
"Роскосмос" занимается разработкой, производством и поставкой космической техники и объектов инфраструктуры, развитием международного сотрудничества в космической сфере, использованием достижений космонавтики для социально-экономического развития России.
В периметре госкорпорации около 100 организаций в 20 регионах, всего в отрасли работают более 165 тысяч человек. Российские ракеты, которые считаются одними из самых надёжных в мире, стартуют с космодромов Восточный, Байконур и Плесецк. Российская орбитальная группировка состоит из более 330 спутников.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.