РЭЦ оценил экспортные возможности российских компаний в Египте
12:35 07.04.2026
РЭЦ оценил экспортные возможности российских компаний в Египте

РЭЦ оценил экспортные возможности компаний на выставке Egypt Energy Show-2026

© Фото : Пресс-служба РЭЦПредставитель РЭЦ в Египте Руслан Арсамирзаев на выставке Egypt Energy Show-2026 в Каире
Представитель РЭЦ в Египте Руслан Арсамирзаев на выставке Egypt Energy Show-2026 в Каире - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Представитель РЭЦ в Египте Руслан Арсамирзаев на выставке Egypt Energy Show-2026 в Каире
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) сообщил о предварительной оценке экспортного потенциала по итогам участия 12 российских компаний в выставке Egypt Energy Show-2026 в Каире. Совокупный показатель, по данным пресс-службы центра, составил около 2 миллиардов рублей.
"Коллективная экспозиция под национальным брендом "Сделано в России" была представлена на мероприятии впервые. В нее вошли компании из Тюмени, Ижевска, Московской области, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы", - отмечает РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
По сообщению РЭЦ, участники провели порядка 300 встреч с потенциальными заказчиками и подписали первые экспортные соглашения с египетскими компаниями.
Представитель РЭЦ в Египте Руслан Арсамирзаев отметил, что энергетический сектор и смежные отрасли формируют до 15% ВВП страны. При этом, по его словам, российские технологии практически не представлены в энергетике Египта за пределами ограниченного числа проектов.
"В этом году российские компании впервые организованно приняли участие в EGYPES-2026. Российские решения вызвали большой интерес как у представителей госсектора, так и у частного бизнеса", – сказал Арсамирзаев.
РЭЦ является институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта. На центр также возложены функции по реализации программы "Сделано в России". Заявки на участие в международных деловых мероприятиях принимаются через платформу "Мой экспорт".
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
