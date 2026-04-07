РЭЦ оценил экспортные возможности российских компаний в Египте

© Фото : Пресс-служба РЭЦ Представитель РЭЦ в Египте Руслан Арсамирзаев на выставке Egypt Energy Show-2026 в Каире

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) сообщил о предварительной оценке экспортного потенциала по итогам участия 12 российских компаний в выставке Egypt Energy Show-2026 в Каире. Совокупный показатель, по данным пресс-службы центра, составил около 2 миллиардов рублей.

"Коллективная экспозиция под национальным брендом "Сделано в России" была представлена на мероприятии впервые. В нее вошли компании из Тюмени, Ижевска, Московской области, Томска, Санкт-Петербурга и Москвы", - отмечает РЭЦ.

По сообщению РЭЦ, участники провели порядка 300 встреч с потенциальными заказчиками и подписали первые экспортные соглашения с египетскими компаниями.

Представитель РЭЦ в Египте Руслан Арсамирзаев отметил, что энергетический сектор и смежные отрасли формируют до 15% ВВП страны. При этом, по его словам, российские технологии практически не представлены в энергетике Египта за пределами ограниченного числа проектов.

"В этом году российские компании впервые организованно приняли участие в EGYPES-2026. Российские решения вызвали большой интерес как у представителей госсектора, так и у частного бизнеса", – сказал Арсамирзаев.