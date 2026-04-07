РЭЦ: Вьетнам обновляет правила оборота косметической продукции

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство Вьетнама представило проект постановления, определяющего новые правила обращения косметических средств на территории страны, предупреждает экспортеров Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Соответствующее уведомление уже направлено в Комитет по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации, а официальное информационное сообщение опубликовано 2 марта 2026 года. Ожидается, что новое регулирование вступит в силу с 1 июля 2026 года", - отмечает РЭЦ в пресс-релизе.

Представленный проект постановления, а также другие важные меры нетарифного регулирования Вьетнама доступны для ознакомления на бесплатном интерактивном сервисе "Барьеры и требования рынков" государственной цифровой платформы "Мой экспорт".

Предстоящая реформа направлена на повышение безопасности продукции и прозрачности рынка. Согласно проекту, обязательным условием для ввоза косметики остается наличие действующего регистрационного номера, сведения о котором должны быть размещены на национальном портале "единое окно" или в специализированной базе данных. Новый документ вводит процедуру продления регистрации при подаче ограниченного пакета документов. Одновременно с этим расширяется система постмаркетингового надзора, дифференцированная по уровням риска.

Особое внимание регулятор уделяет продукции с высоким уровнем риска. В эту категорию включены средства для отбеливания кожи, антивозрастная и детская косметика, краски для волос, антиперспиранты, средства против акне, а также продукция для полости рта и беременных женщин. Для таких товаров не позднее 1 июня 2027 года станут обязательными протоколы лабораторных испытаний с подтверждением предельных значений содержания тяжелых металлов, микроорганизмов и примесей.

Российским производителям, уже работающим на рынке Вьетнама или планирующим выход на него, необходимо заблаговременно адаптировать бизнес-процессы к новым требованиям, чтобы исключить риск сбоя поставок.