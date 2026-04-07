Путин оценил избрание То Лама президентом Вьетнама

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении То Ламу с избранием президентом Вьетнама отметил, что это решение Национального собрания страны является свидетельством поддержки проводимой линии на защиту законных интересов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Решение Национального собрания стало новым свидетельством Вашего высокого политического авторитета и самой широкой поддержки проводимой Вами линии на ускоренное социально-экономическое развитие Вьетнама, а также защиту законных интересов страны на мировой арене", - говорится в послании.
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
