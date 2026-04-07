Путин оценил избрание То Лама президентом Вьетнама

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении То Ламу с избранием президентом Вьетнама отметил, что это решение Национального собрания страны является свидетельством поддержки проводимой линии на защиту законных интересов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.