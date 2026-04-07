Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил избрание То Лама президентом Вьетнама - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 07.04.2026 (обновлено: 12:41 07.04.2026)
Путин оценил избрание То Лама президентом Вьетнама

Путин назвал избрание То Лама свидетельством поддержки проводимой линии

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении То Ламу с избранием президентом Вьетнама отметил, что это решение Национального собрания страны является свидетельством поддержки проводимой линии на защиту законных интересов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом Вьетнама на сессии Национального собрания страны.
"Решение Национального собрания стало новым свидетельством Вашего высокого политического авторитета и самой широкой поддержки проводимой Вами линии на ускоренное социально-экономическое развитие Вьетнама, а также защиту законных интересов страны на мировой арене", - говорится в послании.
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
24 января, 16:52
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
24 января, 16:52
 
В миреВьетнамРоссияТо ЛамВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала